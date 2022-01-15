Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Администрация рейтингового сайта Rotten Tomatoes объявила победителей премии The Golden Tomato 2021, которая выдаётся за успехи в индустрии кино и сериалов. Список был опубликован 14 января на сайте портала.

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В номинациях «Лучший фильм» и «Лучший фильм в широком прокате» победил кинокомикс «Человек-паук: нет пути домой». Лучшим проектом в категории «Фильм в ограниченном прокате» стала картина «Свинья» с Николасом Кейджем в главной роли. «Лучшей премьерой онлайн-кинотеатра» Rotten Tomatoes назвала фильм Netflix «Власть пса».

Награду в категории «Лучший новый сериал» забрал проект «Убийства в одном здании», «Лучшим вернувшимся сериалом» стал «Тед Лассо». Шоу Marvel «ВандаВижен» досталась награда сразу в двух номинациях: «Лучший телесериал» и «Лучший мини-сериал».

Для справки: на портале портале Rotten Tomatoes (переводится как «Гнилые помидоры») публикуются рецензии критиков на фильмы и сериалы. Проекты получают обобщённую оценку от экспертов, которые называют их «свежими» или «гнилыми» (отсылка к традиции закидывать актёров помидорами). Рядовые пользователи платформы также могут оставлять отзывы, нередко бывает так, что мнение зрителей не по поводу картины или шоу не совпадает с мнением критиков.

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