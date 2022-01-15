Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Американская телекомпания MGM Orion Television приобрела права на телеадаптацию фильма «Дурак» российского режиссёра Юрия Быкова. Об этом пишет журнал Variety.

Цитата из фильма «Дурак». Реж. Юрий Быков. Россия. 2014 год

Англоязычная многосерийная адаптация получит название «Коллапс». Над проектом будут работать создатели мини-сериала «Семь секунд». Этот сериал для Netflix также был снят по мотивам фильма Быкова «Майор».

Социальная драма «Дурак» вышла в 2014 году, тогда же фильм был представлен на международном кинофестивале в Локарно. Там филь получил несколько наград, включая приз молодёжного жюри и приз за лучшую мужскую роль, доставшийся Артёму Быстрову.

Также «Дурак» был отмечен наградами кинофестиваля «Кинотавр», 8-го Фестиваля российского кино «Спутник над Польшей», фестиваля европейского кино «Дез Арк» в Гренобле и кинопремией «Ника».

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