Москва, , 07:22 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса завершили работы по расконсервации пилотируемого корабля «Союз МС-21» на техническом комплексе космодрома «Байконур». Об этом сообщает пресс-служба российской госкорпорации по космической деятельности.

Запуск пилотируемого корабля «Ю. А. Гагарин» (Союз МС-18) Цитата из видео «Трансляция запуска пилотируемого корабля «Ю. А. Гагарин» (Союз МС-18)» пользователя Роскосмос ТВ. youtube.com

Корабль «Союз МС-21» находится на космодроме в режиме хранения с декабря 2021 года. 14 января специалисты РКК «Энергия» расконсервировали космический корабль и провели контроль исходного состояния бортовых систем.

Следующим этапом подготовки корабля станут комплексные электроиспытания и тестирование бортовой автоматики. Старт корабля «Союз МС-21» к Международной космической станции запланирован на март 2022 года.

В основной экипаж корабля «Союз МС-21» вошли космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В настоящее время они готовятся к полёту в Центре подготовки космонавтов.

График российских пилотируемых космических полётов на 2022 год предусматривает запуск к МКС двух кораблей. Второй корабль — «Союз МС-22» — отправится на орбитальную станцию в сентябре.

Читайте ранее в этом сюжете: Высота орбиты МКС будет скорректирована для подготовки к старту «Союза»