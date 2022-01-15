Нью-Джерси, США, 15 января, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл на складе химикатов, принадлежащем химическому предприятию в американском штате Нью-Джерси. Об этом 15 января сообщает телеканал NBC.

Pixabay.com Пожар

Возгорание произошло в ночь на 15 января в трёхэтажном здании на территории химического завода в городе Пассаик. На место происшествия прибыли пожарные из соседних городов.

Мэр города Гектор Лора уточнил на своей странице в Facebook, что эвакуация жителей домов, расположенных рядом с химзаводом, не требуется. Вместе с тем глава города призвал всех местных жителей плотно закрыть окна и двери и держаться как можно дальше от места пожара.

Все улицы города, примыкающие к химпредприятию, перекрыты. Информация о возможных пострадавших не поступала.

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