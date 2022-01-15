Вашингтон, 15 января, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Недавние ракетные испытания, которая осуществила КНДР, стали одной из тем телефонных переговоров американского госсекретаря Энтони Блинкена и южнокорейского министра иностранных дел Чон Ый Ёна. Об этом 14 января сообщил на своем сайте Госдепартамент США.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Глава Госдепа осудил пуски ракет, отметив, что они нарушают «множество резолюций Совбеза ООН». Стороны также обсудили возможность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Блинкен отметил, что союз США и Южной Кореи служит основой безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире.

Кроме того, в ходе разговора обсуждалась ситуация с распространением коронавируса в мире. Участники беседы подчеркнули важность принятия «срочных мер для прекращения пандемии COVID-19».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, которым удалось преодолеть расстояние 430 км.