Гай, Оренбургская область, 15 января, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Гае Оренбургской области закончены ремонтные работы на месте серьёзного прорыва теплотрассы. Об этом сообщили журналистам в правительстве региона.

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Аварийная ситуация была устранена в 22:45 по местному времени. После этого началось заполнение системы теплоносителем.

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв произошёл 14 января днём. Авария затронула десять домов с количеством жильцов более 2300 человек.