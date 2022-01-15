Москва, , 06:43 — REGNUM Российские миротворцы, входящие в состав коллективных сил ОДКБ в Казахстане, осуществили погрузку военной техники в самолеты и вылетели из Алма-Аты в Россию. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Силы ОДКБ в Казахстане Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Они отправились на родину на пятнадцати Ил-76 и трех Ан-124. Самолеты должны приземлиться на аэродромы в Ивановской и Московской областях. После миротворцы отправятся в места своей постоянной дислокации.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января силы военно-транспортной авиации ВКС РФ доставили на родину из Казахстана миротворцев ОДКБ, представляющих Белоруссию, Армению и Таджикистан.

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