Буэнос-Айрес, , 06:43 — REGNUM В Аргентине за сутки выявили 139 853 случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, что вновь обновило рекорд, ранее установленный 11 января. Об этом 15 января сообщает минздрав страны.

Вакцинация против коронавируса вакциной «Спутник V» в Аргентине (сс) Verоnica Ruiz y Juan Cruz Corrado. GCBA

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По данным ведомства, в Аргентине всего с начала пандемии зарегистрировано 6 932 972 случая инфицирования. За прошедшие сутки в стране умерли 96 пациентов с COVID-19. С начала пандемии — 117 901 человек.

Напомним, предыдущий максимум заражений, зафиксированный 11 января, составлял 134 439 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 128 тыс. новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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