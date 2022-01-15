Воскресенск, Московская область, , 06:29 — REGNUM Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в городе Воскресенске в Московской области. Об этом 15 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар Pixabay.com

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 01:07 мск, возгорание произошло в квартире жилого дома, расположенного на улице Менделеева. Для борьбы с пожаром привлекались 26 человек и восемь единиц техники.

Площадь горения составила пять кв. метров. Ликвидация открытого пламени произошла в 01:32 мск. На месте пожара были обнаружены тела двоих человек, их личности устанавливаются.

Кроме того, выясняются причины и обстоятельства возникновения пожара, приведшего к гибели двоих человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в многоэтажном доме в городе Благовещенске в Амурской области.

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