Магадан, 15 января 2022, 06:27 — REGNUM В районе села Балаганное Магаданской области, расположенного в устье реки Тауй, началась операция по спасению восьми рыбаков, оставшихся на оторвавшейся от берега льдине. Об этом 15 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Информация о том, что в районе села Балаганное откололась льдина с людьми, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях регионального управления ведомства утром 15 января.
В настоящее время к вылету на место произошедшего готовится вертолёт Ми-8 Хабаровского Авиационно-спасательного центра МЧС.