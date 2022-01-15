Магадан, 15 января, 2022, 06:27 — ИА Регнум. В районе села Балаганное Магаданской области, расположенного в устье реки Тауй, началась операция по спасению восьми рыбаков, оставшихся на оторвавшейся от берега льдине. Об этом 15 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

21.mchs.gov.ru, ГИМС Любители зимней рыбалки рискуют

Информация о том, что в районе села Балаганное откололась льдина с людьми, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях регионального управления ведомства утром 15 января.

пресс-служба ГУ МЧС по Магаданской области «К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели областного пожарно-спасательного центра на аэролодке и сотрудники поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области на лодке».

В настоящее время к вылету на место произошедшего готовится вертолёт Ми-8 Хабаровского Авиационно-спасательного центра МЧС.