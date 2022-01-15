Франкфурт-на-Майне, Германия, , 06:09 — REGNUM Массовая драка между членами двух группировок произошла во Франкфурте-на-Майне. Об этом 15 января сообщает издание Lauterbacher Anzeiger.

Драка Цитата из к/ф «Зло». Реж. Микаэль Хофстрём. 2003. Швеция

Столкновение двух группировок произошло в ночь на 14 января в районе железнодорожного вокзала. Всего в массовой драке приняли непосредственное участие около 20 человек. Участники столкновения использовали подручные предметы, в том числе огнетушитель, мусорные вёдра и электроскутер.

На место происшествия прибыли около 40 сотрудников правопорядка. У задержанных участников драки были изъяты нож и газовое оружие. В результате массовой драки были нанесены повреждения припаркованным в районе столкновения автомобилям и фасадам расположенных рядом жилых домов. Ранения получили три человека, один из пострадавших госпитализирован. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причину и обстоятельства произошедшего, а также личности участников инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавших в результате массовой драки на юго-востоке Москвы.

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