Астана, 15 января, 2022, 06:08 — ИА Регнум. За последние сутки на территории Казахстана зарегистрировали 12 381 случай заражения коронавирусом, что является максимумом для страны за весь период пандемии. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе межведомственной комиссии республики по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В течение предыдущих 24 часов казахстанские медики подтвердили 10 418 подобных фактов. Всего в Казахстане число случаев инфицирования коронавирусом составило 1 036 385.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января главный санитарный врач Алма-Аты Карлыгаш Абдижаббарова завила, что ситуация с распространением коронавируса в городе резко ухудшилась.