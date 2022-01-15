Тунис, , 05:50 — REGNUM Девять человек были приговорены к смертной казни за убийство военнослужащего судом в Тунисе. Об этом 15 января сообщает агентство TAP.

Осужденного везут на казнь. Гравюра

Девять обвиняемых по делу об убийстве старшего сержанта национальной армии Саида аль-Газлани были приговорены к смертной казни уголовной палатой по связанным с терроризмом преступлениям в суде первой инстанции Туниса. Ещё 15 человек получили различные тюремные сроки в рамках этого же уголовного дела.

Сержант аль-Газлани был убит в 2016 году группой боевиков, ворвавшихся к нему в дом.

Стоит отметить, что смертная казнь была отменена в Тунисе в 1991 году, но в 2015 году парламент проголосовал за введение данной меры наказания для осуждённых по обвинению в терроризме.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тунисе к смертной казни приговорили восьмерых человек