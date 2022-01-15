Кито, , 05:36 — REGNUM Президент Эквадора Гильермо Лассо 14 января подписал документ об увеличении в полтора раза — со 138 до 198 тыс. квадратных километров — площади принадлежащего стране Галапагосского морского заповедника. Об этом сообщает местная газета El Comercio.

Галапагосские острова David Adam Kess

Новый участок природоохранной морской зоне площадью 60 тыс. квадратных километров связывает основную зону существующего с 1986 года заповедника с территорией национального парка острова Кокос (Коста-Рика). Это позволит лучше защищать от браконьеров проходящий в этих водах путь миграции десятка видов морской фауны.

Гильермо Лассо «Расширение Галапагосского морского заповедника — это акт ответственности такой маленькой страны, как Эквадор, в том, что касается сохранения нашей планеты».

На торжественной церемонии, которая состоялась на самом крупном острове архипелага Исабеле, присутствовали президент Колумбии Иван Дуке, министры иностранных дел Коста-Рики и Панамы, Родольфо Солано Кирос и Эрика Муйнес, а также бывший президент США Билл Клинтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Эквадора Гильермо Лассо официально объявит о создании нового морского заповедника в Галапагосском архипелаге.

Читайте ранее в этом сюжете: Эквадор создаст новый морской заповедник в Галапагосском архипелаге