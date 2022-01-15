Церемонию расширения Галапагосского заповедника посетил Билл Клинтон
Кито, 15 января, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Президент Эквадора Гильермо Лассо 14 января подписал документ об увеличении в полтора раза — со 138 до 198 тыс. квадратных километров — площади принадлежащего стране Галапагосского морского заповедника. Об этом сообщает местная газета El Comercio.
Новый участок природоохранной морской зоне площадью 60 тыс. квадратных километров связывает основную зону существующего с 1986 года заповедника с территорией национального парка острова Кокос (Коста-Рика). Это позволит лучше защищать от браконьеров проходящий в этих водах путь миграции десятка видов морской фауны.
На торжественной церемонии, которая состоялась на самом крупном острове архипелага Исабеле, присутствовали президент Колумбии Иван Дуке, министры иностранных дел Коста-Рики и Панамы, Родольфо Солано Кирос и Эрика Муйнес, а также бывший президент США Билл Клинтон.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Эквадора Гильермо Лассо официально объявит о создании нового морского заповедника в Галапагосском архипелаге.