Вашингтон, , 05:30 — REGNUM Бывший сотрудник Пентагона Мэтью Ламхо был приговорён к 7,5 годам тюремного заключения за взятки и обман правительства. Об этом 15 января сообщила пресс-служба минюста США.

Коррупция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Бывший сотрудник Управления генерального инспектора Пентагона был приговорён к 7,5 годам тюремного заключения за ряд преступлений, в том числе, взятки и обман правительства в связи с контрактом, который он курировал.

Уточняется, что 47-летний экс-сотрудник Пентагона курировал федеральные контракты на телекоммуникационные услуги в Вашингтоне. По данным минюста, начиная с 2012 года Ламхо вымогал и брал взятки. Получение взяток проводилось под видом зарплаты, которая выплачивалась родственнику Ламхо под выполнение несуществующих работ.

Компания-взяткодатель получала от экс-сотрудника Пентагона контракт без конкуренции, невзирая на отсутствие необходимого опыта и сотрудников в штате для проведения работ, предусмотренных контрактом. Кроме того, Ламхо давал санкции на мошеннические заказы, когда его сообщники закупали широко доступные товары, выдавая их по документам за специализированные, завышая цену и присваивая внушительную разницу.

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