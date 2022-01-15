Сингапур, , 05:00 — REGNUM Требование о прохождении вакцинации от коронавируса перед возвращением на работу с удалённого режима вступает в силу в Сингапуре. В опубликованном 14 января заявлении министерства людских ресурсов поясняется, что не прошедшие вакцинацию сотрудники могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо уволены.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Работодатели по соглашению сторон смогут предоставлять непривитым от коронавируса сотрудникам новые функциональные обязанности для работы в удалённом режиме, либо отправлять их в неоплачиваемый отпуск. В качестве крайней меры предусмотрено увольнение.

Поясняется, что в связи с появлением нового, более заразного, чем все предыдущие, варианта коронавируса «Омикрон», невакцинированные сотрудники могут стать причиной возрастания нагрузки на систему здравоохранения в ближайшее время. Поэтому, начиная с 15 января, на свои рабочие места с удалённого режима работы смогут вернуться только прошедшие вакцинацию сотрудники.

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Одновременно отменяется положение, позволявшее приходить на работу непривитым сотрудникам с отрицательным результатом тестирования на COVID-19. На настоящий момент в Сингапуре полный курс вакцинации прошли 87% всех жителей страны, около 48% получили бустерные дозы.

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