Каракас, 15 января 2022, 04:47 — REGNUM Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия и посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров в ходе внеочередной встречи в Каракасе обсудили планы сотрудничества между странами в наступившем году, а также развитие взаимодействия в политике, экономике, культуре, здравоохранении и других сферах. Об этом Пласенсия 14 января сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Россия может разметить подразделения своих вооружённых сил в странах Латинской Америки — в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе.
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