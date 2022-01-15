Каракас, , 04:47 — REGNUM Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия и посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров в ходе внеочередной встречи в Каракасе обсудили планы сотрудничества между странами в наступившем году, а также развитие взаимодействия в политике, экономике, культуре, здравоохранении и других сферах. Об этом Пласенсия 14 января сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия Mppre.gob.ve

Феликс Пласенсия «Состоялась внеочередная рабочая встреча с послом России Сергеем Мелик-Багдасаровым, с прицелом на нашу двустороннюю повестку на 2022 год и укрепление уже существующего сотрудничества в разных областях».

Как сообщало ИА REGNUM, военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Россия может разметить подразделения своих вооружённых сил в странах Латинской Америки — в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе.

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