Токио, 15 января, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Абитуриент престижного Токийского университета перед запланированном на 15 января экзаменом ударил ножом трёх своих товарищей. Об этом сообщает телеканал NHK.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

По предварительным данным, пострадавшие в настоящее время находятся в сознании. О степени тяжести их ранений не сообщается.

Нападавшего, которым оказался 17-летний молодой человек, также сдающий экзамены в университет, задержали на месте произошедшего. В настоящее время правоохранители устанавливают причину конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство — в ходе конфликта между двумя 17-летними воспитанниками школы-интерната №3 один из них нанёс удар ножом в грудь другому.