Пхеньян, 15 января, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Северокорейские баллистические ракеты, стартовавшие 14 декабря из уезда Ыйджу провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря, были запущены железнодорожным ракетным полком в рамках учений. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 15 января сообщает агентство Kyodo.

Wiihot.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Учения проводились с целью проверки боеготовности полка и «усиления его наступательного потенциала». Отмечается, что обе тактические управляемые ракеты успешно поразили учебную цель в Японском море.

Напомним, вооружённые силы КНДР 14 января произвели предположительно два запуска баллистических ракет. По данным министерства обороны Японии, они пролетели около 430 километров в восточном направлении, достигнув в наивысшей точке траектории высоты около 50 километров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ракета, запущенная, предположительно, Северной Кореей, упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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