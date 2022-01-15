Премьер-министр Грузии, по слухам, может покинуть свой пост
Тбилиси, 15 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Нынешний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили может скоро покинуть пост главы правительства, сообщает 14 января грузинский телеканал «Мтавари архи».
Источники телеканала утверждают, что Гарибашвили потерял расположение теневого правителя Грузии, олигарха Бидзины Иванишвили, и тот принял решение заменить Гарибашвили.
Иванишвили якобы решил сделать ставку на двух других членов своего окружения. Главным фаворитом является бывший спикер парламента и нынешний председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Утверждается, что Иванишвили ему безоговорочно доверяет и даже даёт право принимать самостоятельные политические решения.
Другим же фаворитом олигарха и возможным кандидатом на пост премьера является нынешний заместитель министра инфраструктуры Илья Бегиашвили.
Напомним, что Ираклий Гарибашвили уже занимал пост премьер-министра Грузии в 2013—2015 годах, а нынешнее грузинское правительство он возглавляет с февраля 2021 года.