Тбилиси, 15 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Нынешний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили может скоро покинуть пост главы правительства, сообщает 14 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

Gov.ge Ираклий Гарибашвили

Источники телеканала утверждают, что Гарибашвили потерял расположение теневого правителя Грузии, олигарха Бидзины Иванишвили, и тот принял решение заменить Гарибашвили.

Иванишвили якобы решил сделать ставку на двух других членов своего окружения. Главным фаворитом является бывший спикер парламента и нынешний председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Утверждается, что Иванишвили ему безоговорочно доверяет и даже даёт право принимать самостоятельные политические решения.

Другим же фаворитом олигарха и возможным кандидатом на пост премьера является нынешний заместитель министра инфраструктуры Илья Бегиашвили.

Напомним, что Ираклий Гарибашвили уже занимал пост премьер-министра Грузии в 2013—2015 годах, а нынешнее грузинское правительство он возглавляет с февраля 2021 года.