Тбилиси, 15 января, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Тбилисский городской суд вынес приговоры в отношении двух бывших высокопоставленных сотрудников МВД Грузии по так называемому «делу солдат», сообщает 14 января грузинский телеканал «Формула».

Цитата из к/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США — Великобритания Жестокое обращение с подчинёнными

Суд приговорил бывших полицейских начальников к реальному лишению свободы. Они были признаны виновными в бесчеловечном обращении и оскорблении личного достоинства подчинённых, а также в превышении должностных полномочий.

Первый осуждённый в 2020 году, занимая должность начальника подразделения Департамента охраны объектов МВД, заставил двух военнослужащих, экипированных тяжелыми шлемами и бронежилетами, оскорбляя их личное достоинство в присутствии других военнослужащих, чистить территорию казармы. За это преступление суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

Второй подсудимый за аналогичное преступление был приговорён судом присяжных к пяти годам лишения свободы.

В отношении же третьего должностного лица, заместителя начальника Департамента охраны объектов МВД, также обвинённого в бесчеловечном обращении с двумя солдатами, прокуратурой было прекращено уголовное преследование в связи со смертью обвиняемого.