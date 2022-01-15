Амстердам, , 02:48 — REGNUM За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось в Нидерландах на 35 521, что является рекордным значением для королевства. Об этом 14 января сообщил на своем сайте Национальный институт здравоохранения страны (RIVM).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем, как отмечают в учреждении, за 24 часа снизилось количество пациентов с COVID-19 в больницах — 1289 человек вместо 1363. Кроме того, уменьшилось и число лиц, находящихся с коронавирусной инфекцией в реанимационных отделениях медучреждений — с 361 до 335.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января коронавирусом SARS-CoV-2 заразился министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

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