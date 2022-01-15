Москва, , 02:50 — REGNUM Запад, Турция и Китай хотят поставить постсоветское пространство под своё полное влияние. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил политолог Аслан Рубаев.

Американские солдаты 12019

«Именно сейчас главным вопросом является, за кем останется пространство бывшего СССР. Идёт передел мира. Этот передел нужно назвать историческим. По своему размаху он похож на 1914 год. И если сегодня Россия даст слабину, мы не то, что потеряем Закавказье, мы получим базы НАТО вдоль всей границы России с одной стороны, с другой строны — милитаристскую Японию, а с третьей стороны — не совсем дружественный нам Китай. Вокруг России кольцо сужается. Имееет место экономический, политический и в дальнейшем военный сценарий давления на Россию», — сказал эксперт.