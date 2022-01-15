Ставрополь, , 02:42 — REGNUM Более 11 тыс. человек остались без энергоснабжения из-за сильного ветра в Ставропольском крае. Об этом 14 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ремонт электросетей Rosseti.ru

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Отключение энергоснабжения в городах Ставрополе и Михайловске произошло в 22:20 мск. В зону отключения попали 2945 домовладений с населением 11 135 человек, в том числе 3730 детей. К аварийно-восстановительным работам привлечена бригада из шести человек и трёх единиц техники.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, в крае ожидаются снег, туманы, гололед, и понижение температуры воздуха. В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе введён режим повышенной готовности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Аргентине без энергоснабжения остались около 23 тыс. человек из-за аварии, связанной с повышенным потреблением электроэнергии, вызванным аномальной жарой.

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