Копенгаген, 15 января, 2022, 02:33 — ИА Регнум. Свою официальную делегацию на Олимпийские игры в Пекине не будет отправлять правительство Дании из-за якобы нарушения прав человека в Китае, 14 января сообщило Agence France-Presse со ссылкой на датского министра иностранных дел Еппе Куфуда.

Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал Табаки

Зимние Олимпийские игры в КНР пройдут в феврале 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине. Отказ не распространяется на американских спортсменов, которые будут участвовать в соревнованиях. Позже решения о бойкоте Олимпийских игр в Китае принял еще ряд стран, в том числе Канада, Австралия и Великобритания.