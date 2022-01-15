Вашингтон, , 01:42 — REGNUM Хакеров из группировки REvil, задержанных ФСБ в России, призвала судить администрация Белого дома. Такое заявление сделала высокопоставленная представитель администрации США в ходе спецбрифинга для журналистов.

Хакер

Представитель администрации США отметила, что в Белом доме ожидают от российских властей, что хакеры будут арестованы и предстанут перед правосудием, не только за уже совершённые преступления, но и «ради предотвращения будущих».

В США предполагают, что участники хакерской группировки REvil были причастны к блокировке сайтов крупных американских компаний с использованием вируса-вымогателя.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США приветствовали шаги России в борьбе с группировкой хакеров REvil.

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