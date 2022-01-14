Кампала, 15 января, 2022, 01:36 — ИА Регнум. По меньшей мере 400 тыс. доз вакцины от коронавируса американской компании Moderna, которые ранее получила Уганда, испортились, поскольку вышел срок их хранения. Об этом 14 января сообщил портал Nile Post News со ссылкой на угандийского министра здравоохранения Джейна Асенгу.

(сс) Airman 1st Class Anna Nolte Post-production Zacharie Grossen Вакцина от коронавируса Moderna

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Препарат необходимо хранить при низких температурах, однако для применения его следует разморозить и использовать не позднее 30 дней с момента разморозки. По словам Асенга, в район Ачоле поступила партия размороженной вакцины, в составе которой находилось 500 тысяч доз. При этом медики успели применить только 100 тысяч доз, а остальной объем оказался не пригоден с течением времени и будет уничтожен.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря руководитель службы вакцинации Сенегала Усейн Бадиан заявил, что у поступивших в страну 200 тысяч доз вакцин от COVID-19 истекли сроки годности.