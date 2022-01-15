Нью-Йорк, США, , 01:36 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 января — последнего рабочего дня недели — разнонаправленно. В минусе Dow Jones.

Фондовая биржа США Rafael Matsunaga

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 201,81 пункта (0,56%), до уровня 35 911,81 пункта. S&P 500 незначительно подорожал — на 3,82 пункта (0,08%), до уровня 4662,85 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 86,94 пункта (0,59%), до уровня 14 893,75 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,16 (2,630%), до уровня $84,28 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 13 января снижением. Больше других потерял Nasdaq.

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