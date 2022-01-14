Вашингтон, 15 января, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Шаги, предпринятые руководством России для борьбы с хакерскими группировками на своей территории, приветствовали власти США. Об этом 15 января сообщил представитель администрации США высокого ранга на спецбрифинге для журналистов в связи с задержанием ФСБ группы хакеров REvil.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«Мы приветствуем сообщения, о том, что Кремль принимает меры в правоохранительной сфере для противодействия распространению вирусов-вымогателей со своей территории», — сказал представитель администрации Белого дома.

Кроме того, в Вашингтоне полагают, что один из участников группировки был напрямую причастен к взлому сайта американской трубопроводной компании Colonial Pipeline весной 2021 года и распространению вируса-вымогателя.

Также представитель отметил, что в США обеспокоены кибератакой на сайты украинских министерств и находятся на связи с украинской стороной по данному вопросу. Вашингтон оказывает Киеву помощь в изучении последствий этих инцидентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Тверской суд Москвы арестовал двух задержанных в рамках операции по пресечению деятельности хакерской группировки REvil Романа Муромского и Андрея Бессонова.