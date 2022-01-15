Париж, , 01:19 — REGNUM Применение вакцины американской компании Novavax для прививок от коронавирусной инфекции рекомендовано Верховным комитетом по здравоохранению Франции (HAS), 14 января сообщил фармацевтический регулятор республики на своем сайте.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ведомство ссылается на выводы Европейского агентства лекарственных средств (EMA), выпустившего два заключения по этому препарату. Разработка Novavax стала пятой по счету вакциной от COVID-19, которая одобрена во Франции. Препарат также разрешено использовать для второго укола после четырех других согласованных в стране вакцин — компаний Pfizer/ BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Кроме того, HAS рекомендовал использовать разработку Johnson & Johnson для бустерных прививок от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал BFM передал о том, что французские власти рассматривают возможность вакцинации жителей четвертой по счету инъекцией вакцины от коронавирусной инфекции.

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