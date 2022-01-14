Париж, 15 января, 2022, 01:19 — ИА Регнум. Применение вакцины американской компании Novavax для прививок от коронавирусной инфекции рекомендовано Верховным комитетом по здравоохранению Франции (HAS), 14 января сообщил фармацевтический регулятор республики на своем сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Ведомство ссылается на выводы Европейского агентства лекарственных средств (EMA), выпустившего два заключения по этому препарату. Разработка Novavax стала пятой по счету вакциной от COVID-19, которая одобрена во Франции. Препарат также разрешено использовать для второго укола после четырех других согласованных в стране вакцин — компаний Pfizer/ BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Кроме того, HAS рекомендовал использовать разработку Johnson & Johnson для бустерных прививок от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал BFM передал о том, что французские власти рассматривают возможность вакцинации жителей четвертой по счету инъекцией вакцины от коронавирусной инфекции.

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