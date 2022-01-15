Москва, 15 января 2022, 01:18 — REGNUM В Москве в ночь на 15 января ожидается усиление ветра до 20 м/с. Об этом пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы предупреждает граждан в своём Telegram-канале.
Ведомство по ЧС Подмосковья также информируют об опасном усилении ветра граждан области.
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В сообщении отмечается, что в подобной ситуации пешеходам рекомендуется не приближаться к линиям электропередач, деревьям и шатким конструкциям. Постараться укрыться от непогоды в подходящем здании, помещении метрополитена или подземном переходе.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 15 января в Москве на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица.
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