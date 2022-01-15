Москва, , 01:02 — REGNUM Россия много лет проводила на территории бывшего СССР абсолютно неправильную политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил политолог Аслан Рубаев.

Аслан Рубаев

Мы упустили и потеряли во внешней политике лет 20−30. Мы не работали, к сожалению, с Азербайджаном, мы не работали с Казахстаном, мы не работали с Украиной. Это большой провал. Нам нужна совсем другая дипломатия. А сейчас у нас вообще непонятная внешняя политика. Если мы видим где-то какого-то «пророссийского» лидера, мы просто ему говорим: «Ты отличный парень! Вот, держи пару миллиардов и продолжай занимать такую же позицию». Мы не работаем с «мягкой силой» — софт-пауэром, мы совсем не занимаемся гуманитарной миссией. И поэтому мы полностью потеряли контроль над всей территорией постсоветского пространства. Мы ушли с постсоветского пространства. А когда ты откуда-нибудь уходишь, то эту территорию начинают заполнять другие игроки. Постсоветское пространство заняли Турция, Китай и коллективный большой Запад. И постсоветское пространство сейчас будет выбирать, под чьей властью оно будет находиться. А выберет оно самых сильных. А России там не видать, к сожалению.