Кейптаун, 15 января, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Решение продлить еще на один месяц действие режима национального бедствия в ЮАР из-за угрозы коронавируса приняли власти страны, 14 января сообщается на сайте южноафриканского правительства страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Соответствующее распоряжение подписал министр кооперативного управления и по делам традиций республики Нкосазана Дламини-Зума. Указанный режим был введен в ЮАР еще в марте 2020 года. Он останется в силе по крайней мере до 15 февраля.

14 января южноафриканское министерство здравоохранения объявило о том, что в стране за сутки общее число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 5920 и составило 3 546 808. При этом с начала пандемии от осложнений при COVID-19 в республике умерло 92 989 пациентов. За истекшие 24 часа в ЮАР подтвердили 159 подобных летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января президент РФ Владимир Путин поблагодарил южноафриканского лидера Сирила Рамафоса за допуск российских специалистов в республику для изучения штамма коронавируса «Омикрон».