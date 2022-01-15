Кабул, , 00:36 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,1 были зафиксированы на северо-востоке Афганистана 14 января, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Горы Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

Эпицентр сейсмологического события находился недалеко от границы с Таджикистаном — примерно в 13 км к юго-западу от города Ишкашим (провинция Бадахшан). Очаг землетрясения залегал на глубине 103 км. Информации о пострадавших и разрушениях в результате случившегося нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) Италии объявил, что за весь 2021 год в стране было зарегистрировано в общей сложности 16 095 землетрясений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Италии за год зафиксировали более 16 тысяч землетрясений