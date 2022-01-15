Дортмунд, Германия, , 00:19 — REGNUM 14 января в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоялся матч 19-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 «Боруссия» — «Фрайбург». Основное время встречи завершилось со счетом 5:1 в пользу «шмелей».

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Тома Менье (14' Юлиан Брандт, 29' Юлиан Брандт), Эрлинг Холанд (45+1' Джуд Беллингем, 75' Махмуд Дауд) и Махмуд Дауд (86' Нико Шульц). Единственный мяч гостей на 61-й минуте встречи забил боснийский нападающий Эрмедин Демирович.

Статистика матча («Боруссия"/ «Фрайбург»)

Удары 20/4

Удары в створ 8/4

Владение 64%/36%

Угловые 9/2

Нарушения 8/8

Составы команд:

«Боруссия»: Кобель, Геррейру (Шульц, 71'), Джан (Аканджи, 46'), Хуммельс, Менье (Вульф, 75'), Дауд, Брандт, Беллингем (Витсель, 85'), Ройс (Азар, 71'), Мален, Холанд.

«Фрайбург»: Упхофф, Линхарт, Гульде, Кюблер, Гюнтер, Хаберер (Кейтель, 65'), Шаллаи (Вайсхаупт, 65'), Хефлер, Грифо (Шаде, 46'), Хеллер (Петерсен, 81'), У Ён (Демирович, 46').

«Боруссия», одержав тринадцатую победу в сезоне и набрав 40 очков, укрепилась на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фрайбург» с 30-ю очками временно остался на четвертом месте.