Додома, , 00:16 — REGNUM Продолжительная засуха в регионе Маньяра на севере Танзании стала причиной гибели свыше 62 585 животных, 14 января сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на заместителя главы совета округа Симанджиро Сендеу Лайзера.

Засуха в Африке (сс) hbieser

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По его словам, среди умерших зверей много овец, коз и крупного рогатого скота. Лайзер отметил, что засушливая погода заставляет животноводов перебираться в районы, где есть какие-либо источники воды, а также трава для выпаса.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря министр сельского хозяйства Гондураса Фернандо Маттос предупредил, что о скором времени в стране может быть введено чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за аномальной засухи, охватившей республику.

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