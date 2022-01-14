Санкт-Петербург, 15 января, 2022, 00:08 — ИА Регнум. 25-летний форвард «Нью-Инглэнд Революшн» и сборной Польши по футболу Адам Букса попал в сферу интересов санкт-петербургского «Зенита». Об этом 14 января сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари.

Андрей Пронин ИА REGNUM Сердар Азмун

В прошедшем сезоне МЛС 2021 Букса принял участие в 32-х турах регулярного чемпионата, в которых забил семнадцать голов и отдал три результативные передачи. Нападающий занял четвертое место в гонке бомбардиров.

В составе сборной Польши Адам Букса принял участие в пяти турах группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022, в которых отметился пятью забитыми мячами в ворота сборных Сан-Марино и Албании.