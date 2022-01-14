Кабул, 15 января, 2022, 00:04 — ИА Регнум. Чиновники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Тахар уволили без объяснения причин 27 государственных гражданских служащих в различных учреждениях и заменили их своими родственниками. Об этом сообщает газета «8 Собх» со ссылкой на местные источники.

Afghanistan Matters Афганистан

В частности, по информации издания, представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тахаре уволили сотрудников из органов ЗАГС, транспорта и образования и заменили их людьми, не имеющими опыта административной работы.

Один из чиновников, пожелавший говорить на условиях анонимности, сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) даже направляли в Кабул извещения о смерти живых сотрудников и вместо них принимали на работу других людей.

По утверждению источника, данные сотрудники в письменном виде известили местные власти о проблемах, но никакого ответа не получили.

Сообщается, что рядовые жители Тахара также выражают недовольство сложившейся ситуацией, заявляя, что вновь назначенные служащие не умеют выполнять свою работу. В некоторых случаях у людей возникают проблемы с документами, решения которых приходится ждать неделями. Они призывают талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), наряду со своими людьми, заботиться и о рядовых жителях, а не ввергать их в административную путаницу.