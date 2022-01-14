Манчестер, Великобритания, 15 января, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил об уверенности в том, что 24-летний нидерландский центральный полузащитник Донни ван де Бек не покинет клуб в текущем сезоне.

Донни ван де Бек

«Я хочу, чтобы ван де Бек остался. Пару недель назад у нас с ним был диалог, и я посоветовал ему остаться до конца сезона. Он хочет играть, так как в конце 2022 года его ждет чемпионат мира в Катаре», — цитирует Рангника журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Донни ван де Бек принял участие в тринадцати матчах за «манкунианцев» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Уотфорда» (1:4).

Донни ван де Бек выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2 сентября 2020 года после перехода из амстердамского «Аякса». Руководство «красных дьяволов» заплатило нидерландскому клубу 39 миллионов евро за трансфер полузащитника.