Загреб, 15 января, 2022, 00:07 — ИА Регнум. Хорватская государственная служба статистики опубликовала первые итоги переписи населения, в соответствии с которыми население Хорватии за последние десять лет уменьшилось почти на 400 000 человек. Об этом сообщили хорватские СМИ 14 января.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Хорватии

Только три города в Хорватии — Загреб, Сплит и Риека — имеют более ста тысяч жителей.

В 2011 году в Хорватии проживало 4 284 889 человек, в то время как сейчас численность населения оценивается в 3 888 529. Таким образом на сегодняшний день в Хорватии проживает меньше людей, чем в 1948 году.

Депопуляция стала результатом отрицательного прироста населения и отъезда граждан Хорватии по экономическим причинам, передает портал Хорватского радиотелевидения.

Напомним, что последняя перепись населения Хорватии завершилась в ноябре 2021 года.