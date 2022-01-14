Яунде, 14 января 2022, 23:53 — REGNUM 14 января в Яунде (Камерун) на стадионе «Ахмаду Ахиджо» сборная Габона по футболу в матче второго тура групповой стадии Кубка Африканских Наций сыграла вничью со сборной Ганы со счетом 1:1.
Единственный мяч сборной Ганы на восемнадцатой минуте встречи забил 32-летний фланговый нападающий «Аль-Садда» Андре Айю после передачи Томаса Парти. В составе номинальных хозяев отличился вышедший на замену форвард «Клермона» Джим Аллевина.
Статистика матча (Габон/Гана)
Удары 14/5
Удары в створ 3/1
Владение 48%/52%
Угловые 5/2
Нарушения 30/20
Сборная Габона, набрав четыре очка, укрепилась на второй позиции в турнирной таблице группы C. Сборная Ганы с одним очком осталась на предпоследнем третьем месте.