Яунде, 14 января, 2022, 23:53 — ИА Регнум. 14 января в Яунде (Камерун) на стадионе «Ахмаду Ахиджо» сборная Габона по футболу в матче второго тура групповой стадии Кубка Африканских Наций сыграла вничью со сборной Ганы со счетом 1:1.

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Единственный мяч сборной Ганы на восемнадцатой минуте встречи забил 32-летний фланговый нападающий «Аль-Садда» Андре Айю после передачи Томаса Парти. В составе номинальных хозяев отличился вышедший на замену форвард «Клермона» Джим Аллевина.

Статистика матча (Габон/Гана)

Удары 14/5

Удары в створ 3/1

Владение 48%/52%

Угловые 5/2

Нарушения 30/20

Сборная Габона, набрав четыре очка, укрепилась на второй позиции в турнирной таблице группы C. Сборная Ганы с одним очком осталась на предпоследнем третьем месте.