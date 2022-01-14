Белград, , 23:49 — REGNUM Ключевой вопрос для сербов в Республике Сербской — получить то, что прописано в Дейтонских соглашениях. Об этом заявил член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик 14 января в эфире сербского телеканала РТС.

Милорад Додик DEMOKRATSKA STRANKA DS

«Там все написано четко. То, что нам гарантировано, сейчас нарушается решениями о лесных и земельных угодьях. Когда у нас есть инвестиции, это они (центральные власти БиГ — ИА REGNUM) их останавливают. Они никогда не проявляли желания сотрудничать в интересах обоих сторон», — отметил Додик.

Напомним, что ранее конституционный суд Боснии и Герцеговины принял решение о переводе права собственности над лесными и земельными угодьями Республики Сербской в пользу центральных властей БиГ.