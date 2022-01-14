Краснодар, , 23:44 — REGNUM 27-летний нидерландский центральный полузащитника «Краснодара» Тони Вилена на следующей перейдет в испанский клуб «Эспаньол». Об этом 14 января сообщило издание «Чемпионат».

ФК «Краснодар»

Ранее сообщалось, Тони Вилена намерен покинуть не только «Краснодар», но и чемпионат России по футболу, чтобы продолжить карьеру в Европе. Руководство «Краснодара» также заинтересовано в продаже футболиста, так как клуб не укладывается в лимит на легионеров после перехода норвежского форварда Ботхейма из «Буде-Глимта».

В текущем сезоне на счету Вилены два забитых мяча и одна результативная передача в тринадцати матчах за «быков» во всех турнирах.

Вилена перешел в «Краснодар» 1 июля 2019 года из «Фейеноорда» за 9 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро.