Ташкент, , 23:43 — REGNUM Узбекистан испытывает трудности с решение вопроса о возвращении афганских самолётов и вертолётов пришедшему к власти в стране движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку это может осложнить для Ташкента отношения с мировыми державами. Такое мнение высказал директор Центра исследовательских инициатив Mano Бахтиёр Эргашев.

Узбекистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Я считаю, что эти самолёты и вертолёты не имеют ценности для Узбекистана. Для нас важнее взаимодействие с мировыми державами, которые не заинтересованы в том, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили доступ к этим самолётам», — сказал он в интервью Tashkent Times.

Узбекский эксперт также отметил, что в соответствии с международным правом у «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недостаточно юридических оснований, что требовать возврата этой техники. Он напомнил, что по существующим нормам военная техника, переданная третьей стране во время военного конфликта, должна быть разоружена и интернирована в этой третьей стране.

Вместе с тем Эргашев констатировал, что ситуация с афганскими самолётами и вертолётам является сложной и на сегодняшний день не имеет универсального решения.

По его словам, в случае передачи этой техники талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мировые державы, в том числе США, Россия и Китай, могут неверно истолковать действия Ташкента. С другой стороны, если техника не будет возвращена Афганистану, торгово-экономические отношения Узбекистана с правительством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) столкнутся с серьёзными проблемами.

В последнем случае все крупные проекты транспортной инфраструктуры, включая проект железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар и проект линии электропередачи Сурхан — Пуле-Хумри, могут быть приостановлены, предупредил эксперт.

С учётом этого, как считает Эргашев, ожидание признания легитимности правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — единственный вариант, который может быть благоприятным для обеих стророн.

Ранее министр обороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Якуб Муджахид призвал вернуть военные самолёты и вертолёты, перелетевшие в Узбекистан и Таджикистан в августе минувшего год при падении предыдущего режима в Афганистане. Он предупредил, что в противном случае талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпримут адекватные действия в меру своих возможностей.