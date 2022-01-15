15 января 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 08:34 — REGNUM Американские школьники планируют выйти на митинги в знак протеста против возвращения в учебные заведения на фоне вспышки коронавируса. По состоянию на 12 января в Штатах были закрыты более 4 тысяч школ — небольшой спад по сравнению с 5400 закрытыми школами на прошлой неделе, согласно сайту Burbio, который занимается сбором данных в школьных округах. Карантин последовал за волной новых случаев заражений COVID-19 и связанной с этим нехваткой персонала.

Анри Жюль Жан Жоффруа. В классе. 1889

Ранее, 11 января, сотни учеников школы Brooklyn Tech в штате Нью-Йорк покинули занятия, протестуя против перехода с дистанционного обучения к обучению в классах.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«В то же время школы и университеты в Китае, России, Индии, Японии и многих других странах сосредоточены на строгих курсах в области науки, техники, математики, компьютерного программирования, инженерии и экономики. Индоктринация левых и бородатых, а также все сопутствующие ей демонстрации не имеют большой образовательной ценности», — отмечает ConservativeIndependent459.

«Слишком поздно что-либо делать в этом направлении. Наши школы давно отстали и отстают все больше, поскольку демократы превращают их в институты индоктринации, а республиканцы продолжают голосовать против мер, которые сделали бы больший упор на образование и высшее образование, чтобы конкурировать с этими странами в долгосрочной перспективе, потому что они думают, что быть торговцем — это для всех. Теперь для Америки нет никакой надежды», — отвечает AtuinShrugs.

Дистанционное обучение Mos.ru

«Образование больше не направлено на подготовку детей к их будущему в Америке. Речь идет об индоктринации. Только в Америке гендерные местоимения, транс-туалеты, расовая критическая теория и другие «ключевые факторы» будут иметь приоритет над предметами, которые вы перечислили», — переживает j.harrison.

«В мои времена мы просто пропускали занятия и шли в бар. Мы не требовали, чтобы занятия проходили в баре», — вспоминает Nuuser.

«Я не понимаю, в чем проблема. Пусть те, кто не хочет получать образование, уходят… Это только улучшит ситуацию для студентов, которые хотят получить образование. Это беспроигрышный вариант», — подчеркивает daddioisback.

«Да эти студенты также будут требовать, чтобы они получили проходной балл по всем предметам, а в университете и степень без необходимости посещать какие-либо занятия или сдавать выпускные экзамены. И… они будут требовать списания долга по студенческому кредиту», — негодует tenshi.

«Этот корабль уже отплыл, студентов уже пропускают, независимо от того, знают они предмет или нет», — отвечает xz5tcp28.

«Они же будут выступать за всеобщий доход, поскольку они не принесут обществу никаких полезных навыков», — отмечает MrHearsay.

«Мои дети не привиты, и они ходят в школу каждый день. Я не даю им возможности сидеть дома. Они заразились COVID прямо перед Рождеством (из школы). 2 дня насморка, и они вернулись к своей обычной жизни», — делится MatMat.

«То же самое у нас. Летом мы все болели ковидом. Я только что переболела «Омикроном», что составило 3−4 дня кашля и насморка. Я спросила врача, нужно ли мне держать детей дома, поскольку они заразились от меня, и она сказала, что пока у них нет симптомов, носите маску и ходите в школу. Немного здравого смысла перекрывает множество страхов», — соглашается laydee.

Паника Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее в школах Чикаго занятия были отменены на протяжении пяти дней из-за того, что члены школьного профсоюза отказались работать в классах, утверждая, что находиться в школе небезопасно на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, профсоюз учителей Чикаго с помощью машин перекрыл движение на дороге вокруг мэрии в знак протеста против того, что школьный округ закрывает преподавателям доступ к онлайн-платформам, с помощью которых можно преподавать дистанционно. Митинг прошел на фоне продолжающегося противостояния между профсоюзом (CTU) и мэром Чикаго Лори Лайтфут из-за протоколов по борьбе с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В США фиксируют рост числа госпитализаций детей на фоне вспышки «Омикрона»

Читайте развитие сюжета: Профсоюз учителей Чикаго проголосовал за возобновление занятий в школах