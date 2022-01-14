Вашингтон, 14 января, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Энтузиаст добавил в Final Fantasy VII Remake опцию, благодаря которой в игре появляется камера для слежения за персонажем в бою в стиле консоли PlayStation 1. Об этом 14 января сообщает портал PCGamesN.

Скриншот из игры Final Fantasy VII Remake Final Fantasy

Дополнение называется Classic Combat & More, его разработчиком является моддер (создатель модификаций к видеоиграм) Syynx. Скачать мод можно на странице портала Nexus Mods. Автор модификации подробно рассказал о том, как работает их дополнение и какие его настройки могут включить геймеры.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что для Final Fantasy VII Remake вышла модификация Character Customization Pack, позволяющая настраивать внешность некоторых персонажей. Например, после его установки игроки смогут менять персонажам глаза, волосы, одежду и другие элементы.